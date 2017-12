Polar Express Fun Run bij kerstmarkt Rijen

Obstakelloop

Hij verwacht groepen, individuele deelnemers en families die samen maar ook tegen elkaar strijden. ,,Klimmen over strobalen, duiken voor laserstralen, onder netten door kruipen, of de winkelwagentjesrace lopen. Iedereen kan in zijn eigen tempo meedoen. Ook kinderen vanaf 4 jaar, maar dan wel onder begeleiding van een ouder.'' Deelname kost 10 euro. De start is om 17.15 uur vanuit de muziektent. Een uur later is er een winterbarbeque en zijn er optredens in de tent.

Kramen van ondernemers uit Gilze staan opgesteld

In Gilze begint de kerstmarkt om 17:00 in de Nieuwstraat. Gilze Onderneemt heeft in samenwerking met Irish Pub The Banner een boel kramen van lokale ondernemers in deze straat opgesteld. Ook zijn er hapjes en drankjes. Gedurende de markt zijn er diverse optredens van het meezingkoor en Free Style Dancing Gilze. In de Bierhut draait een dj muziek. In The Banner treedt mr Teab op. Om 19.00 uur vertrekt de lampionnenoptocht van de Kiak.