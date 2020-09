Poging tot brandstichting bij auto in wijk Slotjes in Oosterhout

Winnaar Zomerfoto 2020 Spontani­teit is dit jaar het toverwoord

8 september Blij verrast reageert Sissy van Rijsbergen (61) uit Roosendaal als ze hoort dat ze de winnares is van de wedstrijd Zomerfoto 2020 en een iPad ontvangt. ,,Ik fotografeer al jaren voor eigen plezier, eerst met een camera en sinds kort met een kwalitatief goede smartphone. Maar ik had nog nooit een foto ingestuurd. En nu val ik direct in de prijzen. Eerst als weekwinnaar en ook nog als eindwinnaar.”