Poging om gebouw arbeidsmigranten Oosterhout tegen te houden mislukt

Hannie Broekhoven (GBV) diende woensdag een motie in met de vraag of onderzocht kan worden ‘of arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden op bedrijfsterreinen’. De locatie aan de Beneluxweg zou ‘op veel weerstand van omwonenden stuiten’. Broekhoven: ,,In Oosterheide zijn al veel problemen op het gebied van veiligheid.”