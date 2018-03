Plukspeeltuin Hooge Zwaluwe geopend

VIDEOHOOGE ZWALUWE - De Plukspeeltuin, dat is de nieuwe naam van de gecombineerde speelweide en pluktuin in Hooge Zwaluwe. Het complex ligt naast basisschool De Schittering, en is zaterdag officieel in gebruik genomen.

De naam is verzonnen door Tess den Ridder van groep 5-6 van de Schittering. Helaas schitterde ze zaterdag door afwezigheid, dus ze kon haar prijs niet zelf in ontvangst nemen. Daarmee was ze een van de weinige afwezigen, want half Hooge Zwaluwe leek uitgelopen. Voor de ingebruikname was er de aanplant van de pluktuin, in het kader van NLDoet. De initiatiefnemers en omwonenden plantten een flink aantal bomen en struiken aan de zoom van de speelweide. "Er staan nu appelbomen, peren, kersenstruiken, bessen, notenbomen, rozenbottelstruiken, mispels en diverse kruiden", zegt Melang Haarbrink.

Als een van de initiatiefneemsters nam ze zaterdag een cheque van tweeduizend euro in ontvangst van wethouder Jan-Willem Stoop, die met haar de pluktuin en speelweide officieel opende. Ze hoopt dat de eerste vruchten al deze zomer van de bomen geplukt kunnen worden, maar het zal nog een tijdje duren eer de bomen en struiken een beetje hoogte en volume hebben. Ook de speelweide is nog niet helemaal af. Er staan nu klimtoestellen, maar de weide met heuvels is verder nog vrij kaal. "Binnenkort gaan we er mee aan de slag", aldus wethouder Stoop. "Dan leggen we het trapveldje aan en de kabelbaan, en we zorgen dat de afwatering aan de randen beter geregeld is."

Met een aantal kinderen plantte Stoop een notenboom aan de rand van de speelweide, ook een cadeautje van de gemeente Drimmelen. Hij roemde de inzet van de vele vrijwilligers zaterdag: "Ons coalitieakkoord heet 'Samen investeren in Drimmelen'. Op een dag als deze komt dat wel heel mooi samen. Een plus een is hier drie, of misschien wel vier, met alle politici er vandaag bij. Twee initiatieven, de pluktuin en de speelweide, zijn hier mooi verenigd. De kinderen van de Schittering verzonnen de inrichting, wij stelden alleen 'beweging' en 'natuurlijk' als randvoorwaarden. Al met al is het een uitdagend en mooi project geworden. Na een goed binnenklimaat voor de basisschool is er nu ook een gezond buitenklimaat", refereerde hij aan de problemen van de Schittering. "Nu maar hopen dat het complex zorgt voor spelen, bewegen, ontmoeten en genieten. Maar daar hebben we als bestuur alle vertrouwen in."