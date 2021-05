BoerenpraatMADE - Erik van Oosterhout schrijft elke drie weken over het leven op de boerderij. Deze week vertelt hij over ploegen, belangrijk werk voor boeren. ,,Goed ploegen is een vak, ik heb het geleerd op de landbouwpraktijkschool in Schoondijke.”

Wanneer je naar het meest kenmerkende werktuig zou vragen voor een boer, dan denk ik dat de meeste mensen de ploeg zouden noemen. Ploegen is in een boerenjaar altijd een mijlpaal. De akkerbouwers op kleigrond ploegen deze in het najaar en leggen hem daarmee op ‘wintervoor’, zoals wij zeggen.

Je hoopt op een goede periode vorst in de winter, zodat de bovenlaag een goed bewerkbare structuur krijgt om een zaaibed te kunnen maken in het voorjaar. Na twee moeizame winters, wat dat betreft, hadden we nu weer een goeie en kostte de zaaibedbereiding weinig energie.

Groeiseizoen

Het ploegen op wintervoor sluit een groeiseizoen af, dat je natuurlijk al doende overpeinsd. En na een altijd hectische oogstperiode breekt er een tijd aan voor heel ander werk. De zandgronden, die we hier in het gebied ook veel hebben, worden juist altijd in het voorjaar geploegd. Anders zou er van de structuur door regenval weinig overblijven en zou het een modderbad op kunnen leveren als je weer moet gaan zaaien.

Daarnaast is er regelgeving die zegt dat zandgronden met een ‘vanggewas’ ingezaaid moeten worden. Dat zorgt ervoor dat nutriënten in de winter niet uitspoelen, maar opgenomen en vastgehouden worden door de wortels van het gewas. Wanneer we dat gewas in het voorjaar onderploegen, is het weer een mooie voedingsbron voor het teeltgewas van dat jaar.

Onkruidbestrijding

Ploegen is een eerste vorm van onkruidbestrijding, want je begint weer op een prachtig stuk schone aarde met de volgende teelt. Een aantal boeren experimenteert ook om te werken volgens het ‘no-till-principe’. Ze ploegen de grond niet meer met als doel zoveel mogelijk voedingsstoffen in de bovenste laag te houden en een ploegzool (storende laag) in de grond te voorkomen. Ook daar worden steeds betere resultaten mee geboekt, al denk ik wel dat dat principe belangrijker is om in te zetten in landen met uitgestrekte en minder vruchtbare prairies.

Goed ploegen is een vak, ik heb het geleerd op de landbouwpraktijkschool in Schoondijke. Per schooljaar gingen we een aantal weken met de hele klas van de MAS in Breda ergens in Nederland naar zo’n speciale school. Vlak stellen in de lengte, vlak stellen in de breedte, ploegdiepte instellen, breedte eerste snede aanpassen en de treklijn controleren. Ik kan de vijf punten nog zo dromen, en volg ze ieder jaar en ieder perceel weer netjes op. Want de boer, hij ploegde voort…