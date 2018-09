'Pleit voor dorpshuis op Sandoel'

RAAMSDONKSVEER - Een eigen ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijken Boterpolder/Sandoel. Zij moeten de informatiebijeenkomst woensdagavond 26 september in de bibliotheek met beide handen aangrijpen om te pleiten voor een eigen dorpshuis in Raamsdonksveer-Zuid.

Dat vindt de Sociale Volkspartij, die eigen flyers heeft rondgestuurd om de mensen op te roepen woensdag te komen. Het thema van de avond, die wordt georganiseerd door de gemeente is 'Hoe blijf je zelfstandig wonen in Raamsdonksveer-Zuid. Wat is daarvoor nodig?'

Piet de Peuter van de Sociale Volkspartij: ,,Alle partijen willen dat er na de sloop van de Haven weer een ontmoetingsplek komt in Zuid. Het staat ook in het raadsprogramma. Met onze flyer willen wij druk op de ketel zetten, want zo'n plek is heel hard nodig. Het plan om de nieuwe bieb daarvoor te bestemmen heeft gefaald; verenigingen zitten elders, zijn verspreid of hebben zich opgeheven, zoals de biljartclub."