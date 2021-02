Plastic Soup Floors, dé oplossing voor ontwrichtend afvalplastic in het water

made in west-brabantRIJEN - Marton Panis kreeg in 2017 een blokje geperst afvalplastic met de vraag of hij daar iets mee kon. Vier jaar later maakt hij Plastic Soup Floors, vloeren van uit het water geviste rommel als enige in de wereld. Afval als beginproduct, een duurzame grondstof. Geen dure verbranding of CO2-uitstoot. De bedrijfsgeheimen worden zwaar bewaakt.