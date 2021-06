Plantjes, stekjes of zaadjes ruilen in de plantenbieb: met deze groep zijn te makkelijk te vinden

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Stekjesroute met 5.380 leden.

Veel mensen zijn inmiddels bekend met het fenomeen ‘buitenbieb’, waarbij mensen boeken die ze eenmaal uitgelezen hebben, te ruil of te geef aanbieden aan een ander. Planten heb je niet ‘uit’, maar je kunt er wel over hebben. Stekjes, zaadjes of planten waar geen plaatsje meer voor is. Hartstikke zonde om op de composthoop of in de kliko te gooien, terwijl een ander er misschien wel heel blij mee is. Dankzij de Facebookgroep Stekjesroute is het ook mogelijk om planten te ruilen, delen en weg te geven.

Honderden locaties

Via de groep zijn honderden locaties te vinden, verspreid door heel Nederland, waar kastjes staan met daarin stekjes of plantjes te ruil. In de groepspagina staan verschillende voorbeelden van ‘plantenkastjes’. Ladenkastjes, vertimmerde dressoirs, nachtkastjes en vitrinekasten komen voorbij. Ze zijn bijna allemaal voorzien van een vrolijk kleurtje en hebben een verrassend aanbod aan plantjes.

Mayke Zaman–Kikstra uit Dongen is de oprichtster van de groep en, zoals je zou verwachten, zelf enthousiast eigenaar van een stekjeskast. ,,Oorspronkelijk zijn we heel regionaal begonnen met deze groep”, vertelt ze. ,,Sinds april richten we ons op heel Nederland en België. In totaal hebben we al 340 locaties waar kastjes staan en er komen er steeds meer bij.”

Zaman-Kikstra heeft zelf, onder andere tomatenplanten, graslelie, aardbeiplantjes en Japans zoethout in de aanbieding. Ze vindt het vooral leuk wanneer mensen komen ruilen. Maar wanneer er eens wat kinderen uit de buurt langskomen die graag iets willen meenemen om zelf een plantje groot te laten groeien, dan is het ruilen geen must. Stekjesroute is vooral een groep die inspireert. Hetzij om zelf een plantenkast te plaatsen, hetzij om eens een rondje te maken langs al bestaande kastjes.

