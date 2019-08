Plantenbakpyromaan slaat weer toe in Hank

..Het is gewoon baldadigheid van de jeugd”, denkt Bert Stoop vanaf een bankje bij de Jumbo dat uitkijkt op de bakken. Of de brandstichting een protestactie is tegen de veelbesproken bloembakken, betwijfelt ook Hankenaar Marinus van de Kieboom. ,,De jeugd heeft niets te doen. Een paar weken geleden werd de kledingbak hier ook al in de fik gestoken.”