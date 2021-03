Planten en bloemen komen weer in bloei: daar zijn de leden van deze groep blij mee

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Tuinliefhebbers met 49.941 leden.

Het is voorjaar! Dat betekent dat de leden van de groep Tuinliefhebbers deze weken helemaal in hun nopjes zijn. De natuur ontwaakt, bloemen en planten komen tot bloei. Er verschijnen veel foto’s in de groep, die al dit moois tonen. Wat opvalt, is dat er veel reacties worden gegeven op foto’s.

Bij vragen over tuinaangelegenheden zit je goed in de groep. Neem Henry Theunissen, hij vraagt zich af of het nog goed gaat komen met zijn stokrozen, die hij vorig jaar heeft ingezaaid. Er volgen direct reacties met bemoedigende woorden, met de strekking ‘geduld’ en ‘komt goed’. Ook wordt er meteen gewezen op het gevaar van hongerige slakken, die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de kleine plantjes. Meteen laat iemand weten hoe je dit met behulp van een bepaald soort potgrond kunt voorkomen.

Moederegel

Roel Zuidema deelt een jaloersmakend filmpje van een moederegel die met haar jongen een rondje door zijn tuin maakt. Jeanette Dierick heeft recent een hakselaar aangeschaft en wil graag weten of ze het snoeiafval direct terug kan gooien tussen de planten. En ook hier volgen meteen tips, adviezen en ervaringen.

Wat ook geregeld voorbijkomt, is de vraag of iemand kan vertellen welke bloem er plotseling in de tuin is opgedoken. In bijna alle gevallen volgt er direct een antwoord. Niet zelden gepaard met een eigen foto in de reactie met daarop dezelfde plant.

Vlinder- en insectenparadijs

Quote Ik schat dat ik straks wel 200 bloeiende bloemen kan verwachten Gerhard Bos Gerhard Bos uit Rijen is lid van verschillende tuinliefhebbersgroepen en nooit te beroerd om een ander te helpen bij het determineren van een soort. Zelf is hij momenteel bezig een stukje bos achter zijn tuin om te toveren tot een vlinder- en insectenparadijs. ,,Daar ben ik nu een paar jaar mee bezig, met bodemverbeteraars en het plaatsen van nieuwe planten. En tot grote dankbaarheid, ik schat dat ik straks wel 200 bloeiende bloemen kan verwachten.”

De naam van de groep Tuinliefhebbers dekt precies de lading en vormt een oase van positieve berichten met bemoedigende reacties.

