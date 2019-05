Plannen voor tracé N629 oogsten vooral wantrouwen

OOSTERHOUT - Meer dan honderd belangstellenden waren naar de informatieavond gekomen die de provincie Noord-Brabant met aannemingsbedrijf Heijmans in Oosteind belegd had over het nieuwe tracé van de N629. Veel mensen leken vooral gekomen om hun onvrede te ventileren.

,,Jullie gaan straks vast naar Brussel, daar zitten ook van die leugenaars’', klonk het gisteren in de bovenzaal van buurthuis Oostquartier in Oosteind. Niet dat de meeste bezoekers van de informatieavond over fase 1 van de aanleg van N629 zo onvriendelijk waren, maar de opmerking illustreert wel de opstandigheid en de onvrede in de zaal. Projectmanagers van provincie en bouwer Heijmans vertelden er over het eerste deel van de plannen voor die weg, vanaf de Bovensteweg in Oosterhout tot het kruispunt van de N629 en de Provincialeweg in Oosteind.

Vlechtwerk

Eigenlijk zou de avond in juni worden belegd, maar vanwege tussentijdse wijzigingen in de plannen was de datum vervroegd.

Wim van Oijen namens de provincie en Frank Nijhof van Heijmans presenteerden een heel vlechtwerk aan nieuw asfalt, compleet met ‘kluifrotonde’, vrijliggend fietspad en een toegangsweg naar Oosteind met eenrichtingsverkeer.

Het ontwerp is erop gericht de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te bevorderen, legden beide heren uit. Bij het aanleggen zou Heijmans zorg dragen voor minimale hinder voor weggebruikers en omwonenden, bezwoer Nijhof zijn toehoorders.

Lawaai

Dat laatste wilden ze nog wel aannemen, maar de aanwezigen verwachten niet veel van de betere doorstroming. Ze vrezen dat de verkeersdruk verder gaat toenemen, vooral van vrachtwagens. Daardoor is niet alleen meer oponthoud te verwachten, maar ook grotere onveiligheid en meer lawaai.

Nijhof kon daar niet veel meer tegenin brengen dan dat berekeningen aantoonden dat het met het lawaai wel mee zou vallen. Daarmee wist hij links en rechts wat zere benen te raken. De mensen in de zaal hadden bepaald niet veel vertrouwen in de rekenmodellen.

Berekeningen

De werkelijkheid kan heel anders uitpakken, was de gedachte die her en der werd geuit. ,,Geluid kun je niet opvangen met berekeningen’', klonk het vanuit de zaal. Bovendien was de geluidsdruk toegenomen nadat Heijmans bomen gekapt had. En het is zeer de vraag of er een geluidswal komt.