Plan voor klimaatverandering in Gilze en Rijen tijdens workshop

GILZE EN RIJEN - In een workshop geeft gemeente Gilze En Rijen uitleg over klimaatverandering en bedenken deelnemers mooie plannen.

Het aanleggen van een geveltuin, regenwater afkoppelen van het riool en tuintegels vervangen door zand en groen. Voorbeelden van actieplannen die gevolgen van klimaatverandering kunnen verminderen, maar volgens gemeente Gilze en Rijen nog niet voldoende worden uitgevoerd.

Tijdens een klimaatworkshop, dinsdag 9 januari van 19.00 tot 21.30 uur ,in de raadszaal van het gemeentehuis in Rijen, legt de gemeente uit wat inwoners kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te reduceren en gaan aanwezigen in groepjes op zoek naar concrete, uitvoerbare plannen.

,,Het is de bedoeling dat de actieplannen ook echt worden uitgevoerd", zegt Karin van den Akker, beleidsmedewerker duurzaamheid, landschap en omgevingswet binnen gemeente Gilze en Rijen. Ze heeft het idee heeft dat oplossingen als het ontstenen van tuinen of de aanleg van geveltuintjes bij veel mensen nog niet scherp op het netvlies staat: ,,Mensen zijn nog niet aan de slag. Naast bewustwording willen we ook dat het daadwerkelijk gaat gebeuren."

Inmiddels hebben zich ruim twintig geïnteresseerden voor de workshop gemeld en biedt de raadzaal volgens de beleidsmedewerker voldoende ruimte om voor- én tegenstanders van de klimaatveranderingstheorie te verwelkomen. Want ook sceptici zijn volgens haar welkom: ,,Deze avond is bedoeld om een beleving op gang te brengen, zodat we zowel in de openbare ruimte als bij mensen thuis verbetering gaan zien."

Van de concrete actieplannen zal uiteindelijk een publieksversie worden gemaakt in de vorm van een boekje, kaart of reisgids en onder alle inwoners van de gemeente worden verspreid. Wel pas nadat het voorstel in maart door de gemeenteraad is besproken. Iets wat Van den Akker met veel vertrouwen tegemoet ziet, gezien de raad in haar ogen 'heel duurzaam is in oplossingen'. ,,We hopen dat mensen gaan denken van 'hé, daar kan ik wel iets mee doen in de buurt'."