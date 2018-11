Plan voor alternatieve aansluiting bij Hooipolder: ‘Anders blijft er weinig polder meer over‘

Geen dekens voor bij station Lage Zwaluwe kamperende Albanezen

20 november ZEVENBERGSCHEN HOEK - Of het nu gaat vriezen of sneeuwen, de gemeente Moerdijk gaat de Albanezen die in Zevenbergschen Hoek langs de A16 in een tentje overnachten om clandestien met een vrachtwagen naar Engeland mee te reizen, niet helpen met het uitdelen met dekens of iets dergelijks.