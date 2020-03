Plan voor 89 nieuwe woningen in Molenschot

Oosterhout­se basisscho­len doen oproep: ‘Blijf thuis bij klachten’

13 maart OOSTERHOUT - Leerkrachten en leerlingen met klachten worden in Oosterhout dringend gevraagd om thuis te blijven. Scholenkoepel Delta-onderwijs laat dit vandaag weten in een brief aan alle ouders van basisscholieren. ,,Heb je last van verkoudheid, hoest of koorts van meer dan 38 graden, blijf dan thuis. Ben je 24 uur klachtenvrij, dan ben je weer welkom.”