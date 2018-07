Plan voor 15 appartementen in Gilze Parkdeel

Toch is het nog niet zo ver, benadrukt hij. Volgende week wordt eerst de omgevingsvergunning aangevraagd. De vijftien appartementen in vier bouwlagen met een aanzienlijke buitenruimte van elf m2 zijn voorzien in de zuidwesthoek van het plan tussen de Aftrap en de Heuvelstraat. Het appartementencomplex is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan van de gemeente en heeft een wat luxere uitstraling. Ook de parkachtige omgeving maakt de locatie aantrekkelijk.