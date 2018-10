Plan verbouwing cultureel centrum De Boodschap later besproken

Burgemees­ter Willemijn van Hees: ‘Het eerste jaar was heftig’

9:42 RAAMSDONKSVEER - Ze merkte de scepsis toen ze als 34-jarige aantrad in Geertruidenberg als jongste vrouwelijke burgemeester. ,,Collega's gaven mij tips mee om me te laten slagen.” Hartverwarmend was de betrokkenheid van de inwoners, blikt burgemeester Willemijn van Hees terug bij haar afscheid na zes jaar burgemeesterschap. ,,Vanaf dag één was iedereen oprecht, aardig en open.”