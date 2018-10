Plan: slapen in pipowagen of wijnvat in Lage Zwaluwe

Directeur Tuf: 'We waren dicht bij een oplossing, werkten goed samen'

12 oktober DONGEN - Directeur Anneleen van Trimpont van Tuf zegt dat ze dicht bij een oplossing was voor de grote problemen waarmee haar bedrijf te kampen had. Tot een verwoestende brand donderdagavond de loods van het recyclingbedrijf in de as legde.