Plan Dorpshart Oosteind valt goed bij gemeente Oosterhout

In juni presenteerde de werkgroep Dorpshart Oosteind een veelomvattend plan voor het dorp: verplaatsing van dorpshuis het Oostquartier naar de kerk, appartementen in het Oostquartier, woningbouw op het noordelijke voetbalveld van OVV‘67, (gedeeltelijke) verplaatsing van het sportpark en het openstellen van de pastorietuin. Dit plan is voorgelegd aan de gemeente, die positief is over het initiatief.