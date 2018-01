Plaats arbeidsmigranten naast Bol.com, stellen Waalwijkers voor aan hun gemeenteraad

WAALWIJK - Zorg voor meer grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten buiten de woonwijken. Bijvoorbeeld naast bol.com. Dat was de oproep donderdagavond van Petra Korthout uit Waalwijk. Namens bewoners van de wijken Bloemenoord en Antoniusparochie sprak ze in bij de Waalwijkse gemeenteraad.

,,We snappen dat arbeidsmigranten hier komen werken. We snappen ook dat bedrijven veel mensen nodig hebben. Maar we zijn niet tevreden over de manier waarop deze mensen gehuisvest worden."

Volgens Korthout worden veel woningen in Bloemenoord en Antoniusparochie opgekocht door investeerders die er vervolgens arbeidsmigranten huisvesten. ,,Die investeerders betalen meteen de vraagprijs of zelfs meer. Jonge gezinnen of starters hebben in onze wijken geen kans."

Overlast

Bovendien balen de bewoners van de overlast. ,,Er is niks aan de hand als er vier mensen in een huis wonen, maar er worden vaak 12 mensen in een huis geplaatst. En dat is vragen om problemen. Mensen gaan rondhangen in brandgangen. Jonge meiden durven niet meer achterom met de fiets. Er wordt bier gedronken in voortuinen of afval staat te lang op straat."

De bewoners willen dat de gemeente en de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Er wordt nu een campus gebouwd op het RWB-terrein. Daar is straks plek voor 400 mensen. Maar dat is veel te weinig. Bouw bijvoorbeeld nog een campus naast bol.com."

Quote Er komt een campus op het RWB-terrein voor 400 mensen, maar dat is veel te weinig." Petra Korthout, bewoonster van de wijk Antoniusparochie

D66 vroeg zich af of Korthout de gemeente wel eens heeft gevraagd om te handhaven als er zoveel arbeidsmigranten in één huis wonen. Dat had ze. De Waalwijkse had zelfs al een gesprek met wethouder Daandels gehad. ,,Maar blijkbaar mag het." Er zijn verschillende vergunningen wist ze het raadslid te vertellen. Korthout heeft wel een bezwaarschrift ingediend. ,,Maar die procedure loopt nog."