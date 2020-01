Pizza & pasta in oude synagoge Geertruidenberg

,,Wij hebben het gevoel dat het wel goed gaat komen”, zegt Mickel-Guy (33) terwijl hij naar zijn jongere broer Wouter (27) lacht, ,,bij ons knalt het eigenlijk nooit". De twee werken al zo'n tien jaar in de horeca en de pizzabakkerij. Wouter eerst op de Markt in Geertruidenberg, later samen met zijn broer in de keuken van het Heerehuys in Raamsdonksveer.