Pioniers in een oude energiefabriek: ‘Een mooiere locatie kun je toch niet bedenken?’

In november 2019 trok Rob Groeneveld als huurder in het kantoorgebouw van de Dongecentrale. Op de eerste verdieping runt hij Meent, een bedrijfs-economisch adviesbureau. Zijn buurman is Geert de Haas van het advocatenkantoor Esq. Op de begane grond zit Uit in Zuid, gespecialiseerd in groepsuitjes.

,,Wij vielen voor de uitstraling”, zegt Groeneveld over het industriële pand dat onderdeel is van het grote energiecomplex. Van de Markt in Geertruidenberg verhuisde hij samen met zakelijk partner Hans Jongenotter naar ‘een praktisch werkkantoor met veel licht’.

Gemeenschappelijke ruimte

,,Op de Markt hadden we geen aanspraak. Hier zitten we op eenzelfde verdieping, komen elkaar tegen op de gang. Je ontmoet collega’s. Verderop zit Joep Kuijsters, hij doet in bemiddeling en detachering. Dat je zit met gelijkgestemden, en een gemeenschappelijke ruimte deelt op de begane grond, is voor ons van grote waarde.”

Profiteren

Toch had hij graag meer actie gezien. Groeneveld: ,,Het zou hier gaan bruisen was ons beloofd. Hier hadden veel meer huurders kunnen zitten. Wij alle vier hebben ons zelf aangemeld. En waar blijven de huurders voor de grote centrale zelf? Als die komen kunnen wij daarvan profiteren. ”

Kinderziektes

Boei werkt langzaam vindt hij. ,,Dat geldt ook voor het onderhoud. Als de lift kapot is of het alarm niet werkt dan duurt het veel te lang voordat er een reactie komt.”

,,Kinderziektes”, noemt buurman Geert de Haas dat. ,,Voordat wij hier introkken was het een onderkomen bende met veel lekkages. Moet je nu zien! Boei mag dan een ambtelijk apparaat zijn, ze zijn kapitaalkrachtig. En dat is fijn. Het komt uiteindelijk allemaal voor elkaar”.

Hij zit prachtig, vindt de Haas. Met zes collega’s huisde hij in een kantoor boven een winkel in Raamsdonksveer. ,,Met nul uitstraling”, trekt hij een vies gezicht.

Hij koestert de plek waar hij nu zit. ,,Wij zijn pioniers. De mankementen, daar moet je doorheen kijken. Ik heb geleerd om zelf initiatief te nemen. Zoals voor een ZZP‘’er-café. Koffie, wifi en een werkplek voor startende ondernemers. Binnenkort heb ik een gesprek met de provincie. Zij zijn share-holder van dit complex. Het mooie is, dat zie je ook bij Boei, als ze ergens in geloven dan trekken ze hun portemonnee”.

Hij geeft een rondleiding over de eerste verdieping. Hij heeft meer ideeën, zegt de advocaat. We lopen de oude tekenkamer in. Een zee van ruimte met prachtige canvas bloemenposters. De Haas heeft ze er zelf opgehangen. ,,Hier wil ik met mijn vrouw een opleidingscentrum beginnen. De Energiecentrale gaan we het noemen. Trainingen waar je energie van krijgt. Een mooiere locatie kun je toch niet bedenken?!”

