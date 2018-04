Pinpasdief Nieuwendijk te kijk gezet door politie

Wethouder in Oosterhout doet aangifte van bedreiging

9 april OOSTERHOUT - De Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen heeft aangifte gedaan van bedreiging. Een Oosterhoutse man zou hem in de nacht van 19 op 20 januari bedreigd hebben tijdens een cafébezoek. Aanleiding is een geschil over de bouw van een huis in Ter Aalst.