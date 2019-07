Pinautomaat blijft bij bussluis in Made staan

MADE – Het pinautomaat van de Rabobank blijft op de huidige locatie bij de bushalte voor het gemeentehuis in Made. Dit laat het college weten als reactie op de gestelde vragen door de VVD Drimmelen over dit onderwerp.

,,Door het vertrek van de Rabobank in de Adelstraat van Made staan de pinautomaat en geld afstortautomaat nu aan de overkant van de straat, naast de bushalte bij het gemeentehuis. Deze locatie is slecht verlicht en geeft mensen die geld willen pinnen of afstorten een onveilig gevoel”, aldus gemeenteraadslid Janet Crezee (VVD).

Namens haar fractie stelde ze dan ook de vraag aan het college of er niet gekeken kan worden met de Rabobank of er een andere locatie mogelijk is. En indien dit niet mogelijk is, of er dan gekeken kan worden naar een betere verlichting.

Plofkraak

,,De huidige locatie is in nauw overleg met de Rabobank bepaald. Er zijn verschillende locaties onderzocht. De Rabobank had zelf de voorkeur op de huidige locatie of op Den Deel. Deze laatste viel om meerdere redenen af. Allereerst is de afstand tot aan de woningen te klein. In het geval van een plofkraak, komt zo de veiligheid van omwonenden in gevaar. De tweede reden is dat er kabels en leidingen onder de potentiële plaats liggen en tot slot laat het college weten dat er op deze locatie verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan als daar een pinautomaat komt”, aldus de gemeente.

Verlichting

Verder laat de gemeente weten dat de huidige verlichting voldoet aan het beleid. ,,Aan de zijde van de bushaltes in nieuwe ledverlichting aanwezig. De container zelf heeft ook verlichting en er is camerabeveiliging.”