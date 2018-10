Pilot WhatsApp in Dongen ‘succes’

Vragen over vlaggen kennen, het weer en onderschei­din­gen

11:13 HOOGE ZWALUWE - Het is zweten in de voetbalkantine van HZ ‘75. Klachten van kramp zijn er ook. In de handen welteverstaan, want dertig deelnemers zwoegen hier op het dictee. Dat is onderdeel van de Hooge Zwaluwse DorpsKwis. En dat pennen is toch wel een kleine tegenvaller, aangezien de organisatie juist de twee meest sportieve spelers uit de teams naar het voetbalveld lokte.