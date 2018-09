Pillen draaien middenin in een woonwijk ... da's niet zo slim

'Samen dorpshart voor Made maken'

8:10 MADE Hoe zorg je dat het gebied rond de Bernarduskerk weer het dorpshart van Made wordt? En dat die prachtige, nu nog verborgen pastorietuin, daar deel van uitmaakt?Daar gaat het over op de 'meedenkavond' op dinsdag 25 september in het gemeentehuis. Het is de eerste van drie bijeenkomsten. Het woord is nu aan alle inwoners van Made.