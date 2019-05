Pijnpunt Mast 20 uit 150kV-tracé tussen Geertruidenberg en Waalwijk

Benoeming vierde wethouder doet stof opwaaien in Gilze en Rijen

9:33 GILZE EN RIJEN - De benoeming van twee nieuwe wethouders deed maandag nogal wat stof opwaaien in de raadszaal van Gilze en Rijen. Meer dan de bespreking in de commissie Middelen van het rapport van adviesbureau Berenschot over de samenwerking tussen de ABG-gemeenten.