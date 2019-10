Pijnlijke begroting voor Geertruidenberg: ‘versobering is nodig’

Zorgen over Ooster­houts buitenge­bied

7:04 OOSTERHOUT - De Milieuvereniging Oosterhout maakt zich zorgen over ontwikkelingen in het buitengebied ten oosten van de stad. Aanleiding is de uitbreiding bij camping De Kleine Abtshoeve. Onlangs gaf het college van B en W toestemming om het aantal standplaatsen te vergroten van 25 naar 40.