Pijn door verhoging lasten Gilze en Rijen

Meest uitgesproken in zijn kritiek is D66-voorman Frits van Vugt. De tekorten van anderhalf miljoen euro op jaarbasis waar de nota een oplossing voor wil bieden, zijn mede veroorzaakt door de gemeente zelf, oordeelt hij. “Enerzijds gaat het om bouwprojecten die duurder uitvallen omdat de gemeente er veel te lang over doet, zoals basisschool De Wildschut en sporthal Achter de Tuintjes. Dat levert al miljoenentekorten op. Tel daar de salarissen bij op van de extra ambtenaren die aangetrokken moeten worden, a 6,5 ton per jaar. Juist daardoor zijn de bezuinigingen nodig. Verder zie je dat het geld voor tachtig procent bij de burgers vandaan moet komen. De onroerendezaakbelasting zal in twee jaar tijd met 23 procent stijgen. Terwijl de VVD, waar David Vermorken lijsttrekker van was, in zijn programma had staan dat de belastingen niet zouden stijgen. Onacceptabel dat de inwoners op moeten draaien voor de sores van het gemeentehuis”