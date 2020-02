Pieter verhief het plakken van een carnavalswagen tot kunst

‘Pieter was een enorm fanatieke bouwer. Een vaste waarde voor het carnaval in het dorp, maar hij trad verder niet op de voorgrond”, zegt Cor Baardemans, oud-Kaizer (voorzitter) van CV De Faant in Raamsdonksveer. De mannen kenden elkaar al van de voetbal en later van het uitgaansleven. ,,Het carnaval lag wat op zijn gat toen Pieter samen met enkele andere dorpsbewoners in 1975 CV De Faant oprichtte. Hij was direct actief met de bouw van de prinsenwagen en heeft 44 jaar lang fanatiek gebouwd.”