Pieten zijn weer thuis in Arendshof Oosterhout

VideoOOSTERHOUT - Het pietenhuis in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout is weer open. Sinds woensdag kunnen kinderen er knutselen, dansen en spelen met de verschillende pieten.

Volledig scherm Het pietenhuis in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout is geopend. In de gezellige zithoek bij oma Piet was het een komen en gaan van kinderen die naar een verhaaltje kwamen luisteren. © Johan Wouters

De geur van versgebakken pepernoten komt je bij binnenkomst van het pietenhuis al tegemoet. Er klinkt vrolijke muziek en kinderen rennen alle kanten op.

Allerkleinsten

,,Het is hier heel leuk", zegt de 4-jarige Roos met een grote glimlach op haar gezicht. Het is dit jaar voor het eerst dat de woensdagochtend alleen voor de allerkleinsten is. ,,Dat is echt een uitkomst", aldus haar moeder Nancy van Dun. ,,Fijn dat het voor hen nu wat rustiger is."

,,Mijn dochtertje heeft al pepernoten gebakken, een glittertattoo laten zetten en is nu aan het kleuren", vertelt Suzanne van der Made. De dochter van Marc Korthout is druk aan het spelen met Duplo: ,,Ze vindt het geweldig. Mooi dat dit pietenhuis vrij toegankelijk is en dat er zoveel verschillende dingen te doen zijn."

Selfiepiet

Dansen met Discopiet, verhaaltjes lezen met Omapiet, knutselen en natuurlijk nog even op de foto met Selfiepiet.

,,Het is leuk dat kinderen hier niet alleen kunnen kijken, maar echt heel dicht bij de Pieten kunnen komen om samen met hen dingen te doen", zegt Verliefdpiet. De reacties die ze krijgt zijn enthousiast. ,,De kinderen willen meestal niet meer naar huis, dus dat is een goed teken."

De oma's Thea en Betsie genieten ervan om hun kleinkinderen zo bezig te zien met de Pieten: ,,Je ziet dat er veel werk is besteed aan de inrichting van het huis en het is prachtig om te zien hoeveel vrijwilligers er aanwezig zijn."

Theater

Dit jaar zijn de Pieten niet alleen in het pietenhuis te vinden, maar ook in het theater. ,,Dat is om het vijfjarig bestaan van het pietenhuis te vieren", vertelt Jeroen van der Lee, een van initiatiefnemers.

Volgende week woensdag staan ze nog twee keer in de Bussel met de voorstelling De verrassing voor de pieten. ,,Voor die voorstellingen zijn nog kaartjes verkrijgbaar."

Het pietenhuis in winkelcentrum Arendshof is tot en met 3 december elke woensdagochtend open van 9.30 tot 11.00 uur voor kinderen van 4 jaar en jonger. Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.30 uur voor alle kinderen.