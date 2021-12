Pieten trekken door Oosterhoutse binnenstad: ‘'Stralende smoeltjes geven zoveel energie en liefde’

Geen publiek langs de velden: gelaten­heid en begrip bij sportclubs

BREDA/OOSTERHOUT - Om besmettingen tegen te gaan is publiek niet meer welkom langs de sportvelden. Een maatregel die opnieuw voor hoofdbrekens zorgt neerlegt bij de clubs. Laat je ouders bijvoorbeeld wel toe in de kantine als ze niet langs de zijlijn mogen staan? En gooi je de kleedkamers ook op slot? Of is controle voor de deur toch beter?

28 november