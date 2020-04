Piepschuimgroep uit Den Hout houdt kaken op elkaar

DEN HOUT - Vanwege de piepschuim-overlast tijdens de carnavalsoptocht in Den Hout in februari dit jaar heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt over de opruimregels. De piepschuimstrooiers van carnavalsclub Dun Bittere 85 willen geen commentaar geven.

Quote Na de opruimac­tie zijn er geen klachten ontvangen.” Gemeentewoordvoerder Oosterhout. ,,Ik ga er niets over zeggen. Nul komma nul", zegt Albert Vermeulen, het oudste lid van carnavalsclub Dun Bittere 85. De groep was na carnaval duizenden euro's kwijt aan opruimkosten om de grote hoeveelheden weggewaaide of rondgestrooide korrels uit tuinen en van de straten te verwijderen. Het is niet bekend hoe hoog de kosten zijn opgelopen.

Carnavaleske kickboksers

Voor de carnavalsoptocht in Kluivenduikersrijk had de Houtse groep Dun Bittere 85 een wagen met een act rond Badr Hari en Rico Verhoeven opgebouwd. De twee carnavaleske kickboksers hielden zogenaamd een gevecht in een bad. Dat laatste is afgeleid van Badr oftewel badderen.

De tuinen lagen vol korrels

Het bad was gevuld met piepschuimkorrels die echter het hele dorp doorwaaiden. Na afloop lagen tientallen tuinen en straten vol korreltjes. Bewoners klaagden dat ze het vuil niet uit hun tuinen weg kregen. Daarnaast belandden de korrels in sloten en velden wat milieuschade oplevert. Het strooien van piepschuim is verboden.

Den Hout - In de kern van Den Hout ligt vooral het wegdek bezaaid met piepschuim.

Reinigen

Volgens de gemeentewoordvoerder is er ‘samen met Karnavalsstichting De Kluivenduikers direct actie ondernomen’. ,,Er zijn straatvegers ingezet, en daarnaast zijn door de veroorzaker middelen ingezet om de openbare ruimte en de tuinen van bewoners te reinigen. Na de opruimactie zijn er geen klachten meer ontvangen.”

Lessen voor de toekomst

Er is volgens de gemeente veelvuldig contact geweest met de organisatie van de optocht, Karnavalsstichting De Kluivenduikers. ,,Daarbij zijn afspraken gemaakt hoe op te ruimen, en is de ontstane situatie geëvalueerd om lessen te trekken voor de toekomst.”

Dun Bittere 85

Dun Bittere 85 is een bekende carnavalsgroep uit Den Hout die in het verleden geregeld de eerste prijs bij de wagens binnenhaalde. Lange tijd bleef het voor buitenstaanders onbekend welke club er verantwoordelijk was voor de piepschuimvervuiling. In de gesloten gemeenschap van Den Hout klapte niemand uit de school. Toen de Kluivenduikers echter alle foto’s van de optocht op hun website publiceerden, stonden de leden van Dun Bittere 85 compleet met piepschuimbad recht in beeld.