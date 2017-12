Peuteropvang blijft toch overeind in Raamsdonk

Deze initiatiefnemers duiken in het gat dat de Stichting Peuterspeelzalen Raamsdonk achterlaat. Vanwege veranderende regels voor subsidie stopt deze stichting eind dit jaar. "Ik was al twee jaar bezig met het opstarten van een peuteropvang", zegt Chantal Verhoeven van De Toverdroom aan de Bergenstraat. "We hebben het woonhuis op onze locatie speciaal omgebouwd. Ik wilde eerst niet in het vaarwater van de stichting zitten. Nu blijkt ineens dat De Hoge Waai ook peuteropvang gaat aanbieden. Ach, het is een vrije markt."

De Toverdroom biedt voorschoolse educatie en biedt drie ochtenden per week opvang. Mogelijk wordt dit uitgebreid naar vijf ochtenden. Momenteel zitten vijf peuters bij de kinderopvang. De Hoge Waai heeft vijftien aanmeldingen. Volgens directeur Angela Maas zijn de werkzaamheden bezig om vanaf maandag 8 januari, na de kerstvakantie, te beginnen. Dat is voor twee ochtenden in de week. "We hebben expertise in huis als het gaat om gedrag en motoriek, een gymlokaal en speellokaal. Dus we hebben een goed aanbod. Daarnaast kunnen we peuteropvang en kleuteronderwijs op elkaar afstemmen. Peuters kunnen we al laten proeven van de kinderboekenweek, ze kunnen samen met de kleuters Sinterklaas vieren. Ook richten we een peuter- en kleuterplein in."