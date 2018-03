Petitie voor veilige uitlaatplek honden in Oosterhout massaal ondertekend

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse Claudia Pijpers (24) wil betere hondenvoorzieningen in de gemeente. Een online petitie die ze is gestart slaat enorm aan. Meer dan 230 mensen hebben haar verzoek al ondertekend.

Toen Claudia een tijdje terug Harley, haar inmiddels tien maanden oude Alaska Malamute, uitliet ging het bijna fout. Het is een poolhond en nog erg speels. ,,We liepen op een hondenuitlaatplaats in Oosterhout-Zuid toen hij een andere eigenaar met een hond over het fietspad zag lopen. Daar ging hij in volle vaart op af. Gelukkig was er op dat moment geen verkeer, maar ik was wel geschrokken'', vertelt de hondenliefhebster.

Veiligheid

Dat had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Haar hond zit nog op cursus, dus leren luisteren is een proces. En poolhonden zijn nog wel eens dwars. Dus vroeg Claudia zich af waar in de gemeente wel een omheinde uitlaatplek is voor honden. ,,Het gaat om de veiligheid van dieren als Harley, maar ook om de veiligheid van mensen. Het antwoord was teleurstellend. Want er zijn in de gemeente geen omheinde uitlaatplaatsen.''

Ook hoorde ze dat mensen wel vaker om een omheining hadden gevraagd, maar telkens nul op het rekest hadden gekregen. Zo kwam ze op het idee om samen met anderen de vraag voor te gaan leggen en startte een petitie. https://www.facebook.com/claudia.pijpers.3

Wel vijftig reacties

Tot haar grote verbazing was deze zaterdagmiddag al 239 keer ondertekend. ,,Geweldig. Ik heb wel vijftig reacties gehad van mensen.'' Een of enkele omheinde plaatsen in Oosterhout vindt ze geen luxe. ,,We betalen toch ook hondenbelasting. Dat gaat nu naar vrij te besteden.''

Claudia droomt van een omheind gebied in elke wijk, maar zou nu al blij zijn met twee omheinde gebieden. Een zou bijvoorbeeld rond het losloopgebied naast de moskee tussen de Beneluxweg en A27 kunnen komen. En dan nog eentje in Oosterhout-Noord, zodat je een redelijke verdeling hebt.

Ergernissen

Vanuit de politiek heeft ze nog geen reactie gehad. ,,Volgende week ga ik partijen benaderen. Veiligheid van mens en dier moet toch iedereen aanspreken'', zegt de Oosterhoutse. Op een later moment denkt ze er nog aan om de petities met het verzoek te overhandigen. Dan neemt ze meteen wat andere ergernissen mee die hondenbezitters met haar delen zoals slecht onderhouden uitlaatgebieden en overvolle vuilnisemmers. Overigens heeft ze daar in zuid geen last van.