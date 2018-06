Massale steun voor petitie geluidzone vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE EN RIJEN - Enkele dagen voor de overhandiging in Den Haag van de petitie voor een kleinere geluidszone van vliegbasis Gilze-Rijen staat de teller al op bijna zeshonderd. ,,Geweldig zo'n resultaat in net meer dan een week'', zegt initiatiefneemster Jeanine van Hapert van de Heli-werkgroep Grote Spie.

Dinsdag 26 juni overhandigt een delegatie van belangengroepen de steunbetuigingen aan Han ten Broeke (VVD), de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Defensie. In de petitie betogen de ondertekenaars dat er alternatieven zijn voor de uitbreiding van de geluidszones, waardoor er 345.000 gehinderden komen, van wie 45.000 ernstig. Met die alternatieven kan Defensie volgens Jeanine van Hapert vanaf en op de helikopterbasis, met 64 helikopters, toch haar taken en oefeningen uitvoeren.

Gemeente

Behalve Jeanine van Hapert gaat ook Henk Goeijers namens omwonenden mee. Verder wethouder Rolph Dols en twee ambtenaren namens de gemeente en Bert Wagemakers namens het bedrijfsleven in Gilze en Rijen (GRIC). De afgelopen en komende tijd zijn diverse politieke fracties in Den Haag benaderd.

Van Hapert is trots op het aantal steunbetuigingen. ,,Het gaat niet om een rondje langs de deur. Mensen gaan zelf naar de site.'' Ruwweg komt uit Gilze, Rijen en Tilburg ieder 25 procent van de handtekeningen. In absolute getallen scoort Hulten zeer hoog. Verder komen steunbetuigingen uit de hele regio van Breda, Alphen-Chaam, Dongen, Oosterhout.

Onmin

De Defensieplannen voor Gilze-Rijen staan beschreven in het ontwerp-Luchthavenbesluit dat wettelijk in november genomen moet worden. Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over uitstel van Luchthavenbesluiten, waarin de geluidzones zijn opgenomen.

Hoewel nagenoeg iedereen het belang van het vliegveld benadrukt, is de kritiek groot. De onmin is toegenomen doordat Defensie niet of nauwelijks aan wensen van omwonenden tegemoet lijkt te komen. Ook de MER-commissie gaf het ministerie veel huiswerk op waar nu hard aan gewerkt wordt. Want Defensie wil november halen, terwijl de meeste bezwaarmakers juist, onder voorwaarden, maximaal drie jaar uitstel vragen voor meer onderzoek.

Geluidmeetnet