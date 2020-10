Peter von Meijenfeldt treedt terug als fractievoorzitter PvdA in Gilze en Rijen

Het bestuur laat weten dat Von Meijenfeldt zijn functie ‘naar volle tevredenheid van iedereen heeft vervuld’. Bij de verkiezingen in 2018 was de PvdA-voorman op de kieslijst dan ook opnieuw lijsttrekker met Doremalen op de tweede plaats. Haar werd gevraagd in de bestuursperiode 2018-2022 de functie op zich te nemen. Dat is per 1 oktober gebeurd.

Het bestuur vindt dat Von Meijenfeldt de PvdA in en buiten de vergaderingen mede heeft neergezet als een partij met heldere standpunten die tot samenwerken bereid is. Von Meijenfeldt is (was) ook actief als bestuurder op met name sport- en natuurgebied. Ook was hij lid van provinciale staten.