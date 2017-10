Peter Donks megafan van The Stones: zeven van de veertien concerten gezien

Maar zijn aanbidding voor Mick Jagger en consorten gaat verder dan het bezoeken van concerten. ,,We staan er mee op en we gaan er mee naar bed. En als de Stones niet spelen? Dan gaan we naar coverbands en fanmeetings."



Peter heeft thuis een indrukwekkende collecties Stones-spullen. Natuurlijk vrijwel alle platen, singles en CD's, maar ook drumstokken, vlaggen, een drinkfles van Mick Jagger en zelfs een vloerkleed. ,,Het meest bijzondere zijn voor mij de trouwringen met twee Stones tongen: die dragen we sinds 3 juni 2016 met trots. Buiten de collectie hopen we vooral op een ontmoeting met de bandleden. Charlie Watts en Ronnie Wood mochten we al persoonlijk ontmoeten."



De afgelopen No Filter tour was niet alleen voor de Rolling Stones zelf intensief. Van de veertien optredens in negen landen hebben ze er straks zeven bijgewoond: in Hamburg, in Spielberg in Oostenrijk, Lucca in Italië, Amsterdam en Arnhem en nog twee Parijs. ,,We zagen de band elk optreden zelfverzekerder en meer ontspannen worden. Ze gaan op het podium als maatjes met elkaar om: prachtig. Dat het soms niet perfect is, maakt het voor ons juist extra de moeite waard. Het niveau blijft na al die jaren hoog."