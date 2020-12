Persoon zwaargewond bij bedrijfsongeval in Raamsdonksveer

Knetter­druk in de Oosterhout­se horeca, thuis uit eten is dé kersttrend van 2020: ‘Boven verwach­ting’

24 december In elk normaal jaar zouden de restaurants deze dagen hutjemutje volgeboekt zijn en zouden chefs al dagen druk in de weer zijn met de mise-en-place. Maar 2020 is alles behalve normaal. Toch gonst het in de meeste keukens van de bedrijvigheid. Thuis uit eten is dé - uit nood geboren - kersttrend van dit jaar.