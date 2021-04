Personeel ook buiten een mondkapje op: extra afspraken voor Oosterhoutse terrassen

Slijtage bedreigt populair bosgebied bij Dorst

27 april DORST - De beslissing van Staatsbosbeheer om maatregelen te nemen in de Boswachterij Dorst heeft in de wijde omtrek voor veel beroering gezorgd. Volgens boswachter Patrick Raats in ingrijpen noodzakelijk, omdat het natuurgebied overbelast is en daardoor slijt.