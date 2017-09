Perron busstation Oosterhout nog steeds vol fietsen

OOSTERHOUT - Het foutparkeren op het Oosterhoutse busstation is ondanks toezeggingen van de wethouder nog niet aangepakt. Bijna dagelijks staan er tientallen fietsen op het perron, terwijl de stalling voor nagenoeg de helft leegstaat. Tot grote ergernis van inwoners en gebruikers, die hun beklag doen via Facebook.

De wethouder kondigde in maart al aan boetes te gaan uitdelen. Volgens een woordvoerder is het nog steeds de bedoeling van de gemeente om te gaan handhaven, maar moeten daarvoor eerst de gemeenteregels worden gewijzigd. En daar is het stadsbestuur nog mee bezig, zegt de woordvoerder. Waarom dit nog niet afgerond is? ,,Vakantieperiode en veel andere projecten en werkzaamheden waarin continu prioriteiten moeten worden gesteld.''

Gemakzucht

Bij een bezoekje vrijdagochtend aan het busstation staan zo'n veertig foutgeparkeerde fietsen. De 'daders' willen geen van allen reageren, want 'ze moeten hun bus halen'. Een jongen roept nog wel dat het vooral 'gemakzucht' is.

Kracht

Giann-Carlos (17) zet zijn fiets wel netjes in de stalling. ,,Ik ben hier meestal vroeg in de ochtend, dan past ie nog in de onderste rekken'', zegt hij. ,,Maar als je wat later bent, staat die laag vol. En de bovenste rekken, waar wel altijd voldoende plaats is, daarvoor heb je best wat kracht nodig. Ik begrijp wel dat niet iedereen daar zin en tijd voor heeft.''

Proppen

Cristella (13) zou haar fiets best in dat bovenste deel weg willen zetten, maar ze kan er niet bij. ,,Toch parkeer ik 'm nooit op het perron, dan maar een beetje proppen. Ik hoor dat er vanaf het perron best vaak fietsen worden gestolen.'' Hassan (16), die zijn fiets maar verderop in de straat heeft gezet, vindt dat het probleem bij de gemeente ligt. ,,Dat bovenste deel van de stalling is niet handig, bij het ontwerp is echt een fout gemaakt.''

Beperkingen

De gemeente zegt dat er geprobeerd is om het maximale uit de beperkte, beschikbare ruimte te halen. Vandaar de tweelaagse stalling. ,,Maar dat kent helaas ook zijn beperkingen", aldus de woordvoerder. ,,Als de onderste rekken vol zijn en er wel ruimte is boven, kunnen vooral ouderen hun fiets niet meer kwijt. Voor hen is het lastiger deze laag te gebruiken.'' De gemeente roept dan ook gebruikers op de fietsen zoveel mogelijk in de bovenste rekken te zetten. ,,Daarmee blijft er meer ruimte over voor mensen die dit niet kunnen.''