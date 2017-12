Permanente kentekenscanner op Merwedebrug

De bedoeling is dat de politie automatisch een seintje krijgt als het kenteken van een gestolen auto of een door criminelen gebruikte wagen passeert. Dergelijke camera's worden al veel gebruikt op snelwegen, ook vanwege de afschrikkende werking. Zo'n camera kan er volgens de politie voor zorgen dat inbrekers of autokrakers minder geneigd zijn de afslag te pakken om in een dorpskern toe te slaan, omdat hun vluchtroute getraceerd kan worden. Om dat te kunnen doen, is het wel noodzaak dat getuigen 'verdachte' kentekens snel doorgeven.



Daartoe gaan de drie Altenagemeenten flyeracties houden en voorlichting geven. Zo blijft de politie er bij automobilisten op hameren om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten en stil te staan bij het parkeren op een veilige plek. Daarnaast wordt vol ingezet op buurtpreventie; inwoners worden gestimuleerd de eigen omgeving in de gaten te houden en verdachte situaties sneller te melden.



Voertuigcriminaliteit is, naast woninginbraken, alcohol, drugs en georganiseerde criminaliteit, één van de speerpunten voor het veiligheidsbeleid van de Altenagemeenten voor volgend jaar. Doelstelling voor 2018 is een afname van vijf procent, ten opzichte van dit jaar.