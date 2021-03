Peiling: wel of geen bezoek met Pasen?

Wordt Code Oranje nieuwe speler in Oosterhout­se politiek?

26 maart OOSTERHOUT - Doet Code Oranje in 2022 een gooi naar een plekje in de Oosterhoutse gemeenteraad? Zo ver is het nog niet, maar de landelijke politieke partij overweegt serieus een Oosterhoutse tak op te richten. ,,Het staat nog in de kinderschoenen.”