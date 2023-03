Paul was een stevige militair, maar long covid sloopte hem: ‘Je weet: twee jaar ziek, dan is het exit’

Als hij in de spiegel kijkt aan het eind van de dag, en in zijn ziel te rade gaat, is er meestal teleurstelling. Hij heeft zoveel stappen vooruit gezet in zijn herstel. En toch… er is nog veel dat hij niet meer kan doen. Hij is geen schim meer van wat hij was. Hem rest bij defensie een kantoorbaan. Als hij vroeger binnen kwam, dan stond daar iemand. „Nu komt er een halve Paul binnen”, zegt hij. Het is mei 2021 erop, of er onder.