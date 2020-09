Patrouilleren op 1,5 meter afstand tijdens KMA-kamp: de praktijk is weerbarstig in coronatijden

RIJEN - Negenendertig cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda zijn momenteel op introductiekamp in het bosgebied nabij de Broodbaan in Rijen. Dat is normaal al een heel pittige opgave, maar in coronatijd is er sprake van nog meer uitdagingen.

Op het ontmoetingspunt waar verslaggever en fotograaf worden opgehaald met een legeruitvoering van de Volkswagen Amarok beginnen de coronamaatregelen al.

Kapitein Patrick Linders verzoekt iedereen die in het transportmiddel stapt om een mondkapje op te zetten. ,,Dat doen we hier standaard als we in de auto zitten."

Aangekomen in het basiskamp waar de cadetten vorige week begonnen met hun introductietijd volgt al snel de volgende Covid-aanpassing.

Slaapplaatsen

Linders vertelt: ,,De cadetten moeten hier altijd zelf hun tenten opbouwen. Maar omdat we binnen Defensie ook te maken hebben met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand, moesten er nu in plaats van de gebruikelijke 11 ineens 19 tenten geplaatst worden zodat tussen alle slaapplaatsen voldoende ruimte kon worden gecreëerd. Dus daar hebben de cadetten wel extra werk mee gehad."

Waar de officieren in opleiding het eerste deel van hun introductie nog de beschikking hadden over relatieve luxe, zoals een comfortabele slaapplek, kachel in de tent en sanitaire voorzieningen, is dat sinds maandagmiddag totaal anders. De groep verplaatste zich toen namelijk naar het bos waar onder aanzienlijk primitievere omstandigheden een kampement werd opgeslagen.

Volledig scherm Cadetten bikkelen tijdens het introductiekamp in de bossen bij de Broodbaan in Rijen. Het is met alle coronamaatregelen nog uitdagender dan normaal gesproken al het geval is. © Pix4Profs/René Schotanus

Daarbij waren er ook beperkingen door de coronamaatregelen. Linders: ,,Binnen deze opleiding werken we bijvoorbeeld veel met een buddysysteem. Normaal bouw je dan van twee regenponcho’s een onderkomen waar je samen met je maatje schuilt en slaapt. Maar nu heeft iedereen dus zijn eigen plekje."

Maar er zijn ook in een militaire omgeving altijd situaties waarbij afstand bewaren niet mogelijk is. Dat blijkt wel als een groep cadetten verderop in het bos enkele oefeningen uitvoert.

Camoufleren

Bij het formeren van een zogeheten '360' in het kader van een 'handelen voor actie'-oefening bevinden zich steeds enkele cadetten in het midden van de cirkel. Ze moeten zichzelf razendsnel camoufleren en helpen elkaar daarbij soms ook met schminken.

,,En dat gaat niet op anderhalve meter", aldus opperwachtmeester Jasper. ,,Dus: we houden onszelf zoveel mogelijk aan de voorschriften, maar de praktijk is zeker in deze setting soms best weerbarstig.”

Cadet Tom van Hooff (26) uit Berkel-Enschot heeft het prima naar zijn zin. ,,Een paar weken geleden lag ik nog op een stretcher in de zon en nu lig ik hier 's nachts te vernikkelen in het bos. Maar ik vind het geweldig.”

Kwestie van doorzetten

Van Hooff: ,,De coronamaatregelen horen erbij en vormen een extra uitdaging. Gisteravond kwam voor mij het befaamde knakmomentje toen ik problemen had met mijn slaapzak. Daarna heb ik gelukkig toch wat uurtjes kunnen slapen, dus de moraal is goed. Het is een kwestie van doorzetten, maar dat gaat zeker in orde komen."