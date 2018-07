Pastoor: 'Vieringen in De Vinder gaan door'

OOSTERHOUT - Er blijven vieringen gehouden worden in De Vinder in Oosterhout. Ook al hebben afgelopen weekend de betrokken Antoniusraad en parochiekerncommissie de handdoek in de ring gegooid.

Tussen hen - gelovigen van de Sint Antonius Geloofsgemeenschap - en het parochiebestuur was een patstelling ontstaan. De kerkgangers zijn het oneens met het besluit van het bestuur om vieringen in De Vinder voortaan op woensdagochtend in plaats van zaterdagmiddag te houden.



Er ging een brief naar de bisschop in Breda. Toen die de bezwaren afwees, besloten de raad en de commissie te stoppen.

Doorstart

Ondanks dat deze voor de gemeenschap belangrijke groepen stoppen, zet de parochie de vieringen door, vertelt pastoor Han Akkermans. Deze woensdag is de eerste al, om 9.00 uur. ,,Wij zorgen voor het aanbod. Of daar ook gebruik van gemaakt gaat worden, dat is afwachten.''



Akkermans ziet het vertrek van de betrokken kerkgangers niet als het einde. ,,Maar als een doorstart. We geloven nog steeds in De Vinder als diaconaal centrum met een wekelijkse viering.''

Vrijwilligers nodig