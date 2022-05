Pastoor Jochem verbouwt zelf de pastorie: ‘Hoe geloofwaardig ben ik als we alles uitbesteden?’

Stormloop op appartemen­ten in centrum­plan Rijen: ‘Moeten flink aantal mensen teleur­stell­len’

RIJEN - Het loopt storm bij de inschrijvingen voor de achttien appartementen en twee penthouses in het centrumplan Rijen. Hoewel de verkoop in Looierskwartier pas 30 juni begint, blijkt de behoefte aan een appartement in het hart van het dorp tegenover winkelcentrum De Laverije enorm.

30 mei