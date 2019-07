Passagiers over zelfrijdend busje: ‘Prachtig om in het vervoer van de toekomst te rijden’

Floralia Oosterhout loopt als een tierelier

9:12 OOSTERHOUT - De nieuwe invulling van het Floralia Park met zorg en activiteiten is een succes. Naast een waslijst aan activiteiten op het terrein zijn er in de afgelopen anderhalf jaar tachtig mensen kortere of langere tijd aan de slag gegaan als vrijwilliger. Veel van deze mensen, die in het verleden in het reguliere circuit van de Wmo terechtkwamen, kunnen zonder indicatie bij Floralia terecht.