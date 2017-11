Pas op voor meer 'Merwedebruggen'

Het moet beter kunnen. Efficiënter, zegt hij. ,,Zoiets kun je eerder zien aankomen. Er zijn heel veel bruggen en viaducten gebouwd in de jaren 60 en 70. Die gaan nú dus mankementen vertonen. Die kun je zien aankomen. Net als bij een auto. Als die na 25 jaar olie gaat lekken, zal dat niemand verbazen.’’



Het is volgens hem niet zo dat Rijkswaterstaat bruggen en viaducten jarenlang ongemoeid laat. ,,Het probleem is dat er eerst technische analyses op los worden gelaten. Maar je moet er veel specifieker naar kijken en ook niet pas op het moment dat er iets mee aan de hand is, zoals nu soms gebeurt. Want dan kun je er weinig meer aan doen en word je voor een voldongen feit geplaatst.’’ De financi­ële kennis met de technische combineren, is wat hem betreft de oplossing. ,,Dat betekent ook dat je soms in een vroeger stadium meer uit moet geven. Maar daardoor bespaar je jaren later veel geld.’’



Rijkswaterstaat kon gisteravond nog geen inhoudelijke reactie geven, maar zal dat nog doen.