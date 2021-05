Partijen zijn het eens: sluipverkeer door knooppunt Hooipolder moet worden aangepakt

Avondvier­daag­se Rijen gaat liefst een maand duren

17 mei RIJEN - De avondvierdaagse in Rijen gaat dit jaar een maand duren. Althans zo lang mogen deelnemers uit Rijen er over doen om hun afstanden te lopen in juni. ,,Het maakt niet uit of je kiest voor 3, 5, 10 of 15 kilometer", zegt Jacqueline van der Ark van organisator AV Spiridon. ,,Als je maar gezond beweegt.”