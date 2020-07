Partij voor de Dieren is overlast beu: ‘Sluit Biesbosch af voor motorrijders’

Onveilige situaties

,,In het belang van mens en dier moet er nu serieus worden ingegrepen, want de maat is echt vol”, zegt Surminski. ,,Wij verwachten daarom van de provincie dat ze actie gaat ondernemen en desnoods wegen in de Biesbosch gaat afsluiten voor motorrijders. Dat is mogelijk, want eerder is dat om dezelfde redenen ook gebeurd op de Lekdijk bij Lopik.”